В Калужской области «Жигули» сбили пешехода на обочине

Как мы уже рассказывали, в деревне Каменка Козельского района 28 августа сбили пешехода. Подробности об этом происшествии во вторник сообщили в управлении

По предварительной информации, около 16:45 автомобиль «Жигули», которым управлял 64-летний мужчина, двигался в сторону Козельска и сбил 29-летнего мужчину, шедшего по обочине.

Пострадавшего пешехода доставили в больницу.

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