В Калужской области обезвредили три боеприпаса

В понедельник, 28 августа, на территории Калужской области обнаружили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Минометную мину нашли в лесу в полутора километрах от деревни Шваново.

Артиллерийские снаряды лежали в лесах у деревень Яровщина и Улемец Жиздринского района.

Спасатели обезвредили опасные находки.

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