В Калужской области найден погибшим пропавший 20-летний мужчина

В Тарусе найден мертвым 20-летний мужчина, которого искали с 19 августа. Об этом вечером в понедельник сообщили волонтеры «ЛизаАлерт Калуга».

Что именно произошло с молодым человеком, пока не уточняется.

Но в управлении Следственного комитета по Калужской области нам уточнили, что смерть не носит криминального характера.

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