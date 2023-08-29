«Жигули» сбили пешехода в Калужской области

Около 17:00 в понедельник, 28 августа, в деревне Каменка Козельского района сбили пешехода. Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, человек попал под колеса «Жигулей» на улице Центральной. У легковушки разбито лобовое стекло.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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