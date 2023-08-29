Два пожара произошли ночью в Калужской области

В ночь на вторник, 29 августа, в Калужской области произошли два пожара. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Примерно в 2:30 в деревне Каменка Козельского района на улице Центральной сгорела беседка.

А в 3:10 в деревне Шушуново Мещовского района на улице Молодежной огонь уничтожил дачный дом.

В обоих случаях обошлось без пострадавших. Причины пожаров устанавливаются.

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