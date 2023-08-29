В Калужской области пропал 32-летний мужчина

В селе Износки Калужской области пропал 32-летний Алексей Кузовский. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 23 августа.

На данный момент нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост – 182 см,

Худощавый,

Темно-русые волосы,

Карие глаза.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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