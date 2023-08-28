21-летнюю девушку убили в Калужской области

В воскресенье, 27 августа, в поселке Полотняный Завод Дзержинского района обнаружили тело 21-летней девушки. Об этом рассказали в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Труп находился на территории предприятия, где работала погибшая. На теле есть повреждения.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства смерти девушки устанавливаются. Преступника ищут.

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