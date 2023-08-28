Стали известны подробности о смертельном ДТП в Калуге

Как мы уже рассказывали, днем 28 августа на дороге между Калугой и Перемышлем произошло смертельное ДТП. Подробности нам рассказали в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, в районе Андреевского 57-летний водитель «Рено Логан» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Рав 4».

Предполагаемый виновник аварии умер на месте до приезда скорой помощи.

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