В Калуге один человек погиб в столкновении «Тойоты» и «Рено»

Около 13:00 в понедельник, 28 августа, на дороге Калуга – Перемышль в районе села Андреевское столкнулись два легковых автомобиля – «Рено Логан» и «Тойота Рав 4».

Как сообщили нам в управлении МВД по Калужской области, погиб один человек. Еще один пострадал.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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