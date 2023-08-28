В тяжелом состоянии остаются пять жителей Калуги, сбитых наркоманом на улице Кирова

Как мы уже рассказывали, врачи продолжают сражаться за жизни калужан, которых водитель-наркоман сбил на улице Кирова в Калуге 24 августа. В понедельник подробности о состоянии людей сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В Москве в НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова находятся три калужанки. Их состояние тяжелое, хотя у двоих наблюдается положительная динамика.

В Калуге две женщины лечатся в областной больнице, одна – в БСМП. Они переведены из реанимации в отделения. Еще одна калужанка получила легкие травмы и лечится амбулаторно.

Две сбитые девушки-подростки остаются в тяжелом состоянии. Одна – в Анненках, другая – в РДКБ им. Пирогова в Москве.

Самой младшей пострадавшей – четыре года. Девочку в детской областной больнице перевели из реанимации в отделение.

- Все мы переживаем за пострадавших и желаем побыстрее поправиться, - заявил губернатор.

Водитель «Тойоты», который на большой скорости выехал на тротуар, арестован на два месяца.

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