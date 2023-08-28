В Калужской области насмерть разбился водитель квадроцикла

Ночью 26 августа в Износковском районе в ДТП погиб 39-летний мужчина. Подробности в понедельник нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 1:30 он двигался на квадроцикле Pathcross по дороге Износки – Шанский Завод, съехал в кювет и перевернулся.

Мужчина погиб на месте происшествия.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.