Стало известно о состоянии людей, сбитых в Калуге водителем-наркоманом

В Калуге в областной больнице остаются два человека, пострадавших в страшном ДТП на улице Кирова в минувший четверг.

- Они переведены из реанимационных отделений и продолжают лечение в профильных отделениях, - рассказала нам в понедельник, 28 августа, главный врач Калужской областной клинической больницы Елена Разумеева.

Еще трех пациентов перевели в федеральные медицинские центры в Москве.

Напомним, 49-летний водитель «Тойоты» в состоянии наркотического опьянения выехал на тротуар и сбил 11 человек в районе перекрестка улиц Кирова и Рылеева в Калуге. Ведется расследование уголовного дела, подозреваемый помещен в СИЗО на два месяца.

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