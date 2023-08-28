В Калуге труп мужчины нашли в Яченском водохранилище

В воскресенье, 27 августа, в Яченском водохранилище в Калуге обнаружили тело мужчины. Его нашел случайный прохожий, рассказали нам в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Личность погибшего устанавливается. Предположительно, ранее он был судим, так как на теле есть соответствующие наколки. Видимых телесных повреждений не обнаружено.

- Проводится проверка, устанавливается личность, причина и обстоятельства смерти, - заявили в СК.

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