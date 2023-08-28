Два человека пострадали в массовом ДТП в Калужской области

Около 21:30 в воскресенье, 27 августа, массовое ДТП произошло на трассе М3 «Украина» в Бабынинском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Недалеко от поворота на село Тырново столкнулись две «Лады» и фура «Вольво».

Различные травмы получили 16-летний парень и 18-летняя девушка, находившиеся в одной из легковушек. Их госпитализировали.

Причины аварии устанавливаются.

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