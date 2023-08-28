В Калуге разбился мотоциклист

Около 8:30 утра в понедельник, 28 августа, на 4 километре дороги Калуга – Вязьма, в черте деревни Плетеневка, произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом нам сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 36-летний мужчина не справился с управлением «Ямахи» и упал на дорогу.

С различными травмами мотоциклиста отвезли в больницу.

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