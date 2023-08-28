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В Калужской области столкнулись «Лексус» и «Хендай»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.08.2023 07:48 0 593
В Калужской области столкнулись «Лексус» и «Хендай»

Около 15:00 в воскресенье, 27 августа, на трассе М3 «Украина» в Думиничском районе Калужской области столкнулись легковые автомобили «Хендай» и «Лексус». Об этом рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Авария произошла у деревни Высокое.

По предварительным данным, в ДТП пострадал один человек.

Причины происшествия устанавливаются.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.08.2023 07:48 0 593
Тэги: происшествие дтп
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