В Калужской области столкнулись «Лексус» и «Хендай»

Около 15:00 в воскресенье, 27 августа, на трассе М3 «Украина» в Думиничском районе Калужской области столкнулись легковые автомобили «Хендай» и «Лексус». Об этом рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Авария произошла у деревни Высокое.

По предварительным данным, в ДТП пострадал один человек.

Причины происшествия устанавливаются.

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