Дачный дом сгорел ночью в Калуге

В ночь на 27 августа в Калуге пожар произошел в СНТ «Рассвет». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, примерно в 3:30 на улице 3-й Садовой загорелся дачный дом.

Огонь нанес серьезные повреждения деревянном строению.

Обошлось без пострадавших людей. Причины пожара сейчас устанавливаются.

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