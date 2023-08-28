В Калуге пропал 64-летний мужчина

В воскресенье, 27 августа, в Тихоновой Пустыни на территории Калуги пропал 64-летний Владимир Брынько. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Последний раз мужчину видели в районе СНТ «Радуга».

На данный момент нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали приметы пропавшего.

Рост: 170 см.

Телосложение: полное

Цвет глаз: серые

Волосы: отсутствуют

Был одет: зелено-коричневая куртка, серая футболка в полоску, зелено-коричневые штаны, зеленые галоши, черная кепка.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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