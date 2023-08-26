В Обнинске восстановили движение поездов

Как мы сообщали ранее, в пятницу, 25 августа, в Обнинске грузовой автомобиль повредил тоннель на южном въезде в город.



В результате обрушилась плита мостового переезда.

Поезда следовали в реверсивном режиме. Водитель грузовика, повредившего тоннель, найден и сотрудниками ГИБДД задержан.

- Работы по восстановлению железнодорожного полотна в районе южного въезда в Обнинск продолжались всю ночь, - сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. - На данный момент они завершены. Движение поездов возобновлено в обоих направлениях.





Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.