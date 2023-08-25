Водитель-наркоман, сбивший в Калуге 11 человек, вошел в зал суда с гематомами раскаяния

Ранее мы сообщали о массовом ДТП в Калуге на пересечении Кирова и Рылеева.

В пятницу, 25 августа, заместитель прокурора области Владимир Орлов поддержал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 49-летнего водителя «Тойоты-Короллы».

Калужский предприниматель будет находится под стражей 2 месяца.

Когда подонка вели в зал суда, многие заметили, что у него разбито лицо. Остряки мигом окрестили их гематомами раскаяния. В прокуратуре на смогли ответить откуда они взялись и предложили нам обратиться в следственный комитет, но оперативный комментарий от них нам пока получить не удалось. Однако самая логичная версия - мерзавца приложили сокамерники.

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