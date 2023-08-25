В Калужской области сбили еще один БПЛА

На территории Бабынинского района в 11 час. 57 мин. силами ПВО был уничтожен беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.



Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.



Утром мы рассказывали о сбитой в Калужской области ракете С-200.

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