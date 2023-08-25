Ребенка, пострадавшего в ДТП в Калуге, отправят в столичную больницу

По сообщению РБК, двух пострадавших в массовой аварии в Калуге детей доставят в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Об этом рассказал помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Всего были госпитализированы трое детей и шестеро взрослых, четверо из которых в тяжелом состоянии.

«У двоих детей 2006 г.р. и 2007 г.р. тяжелые сочетанные травмы, переломы конечностей, один ребенок прооперирован, другой — в операционной. Третий ребенок 2019 г.р. в состоянии средней тяжести», — рассказал Кузнецов.

UPD

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