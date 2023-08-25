Виновник аварии на пересечении Кирова и Рылеева в Калуге в больнице под конвоем

В четверг, 24 августа, в Калуге на пересечении Кирова и Рылеева 49-летний индивидуальный предприниматель, находясь под действием наркотиков, вылетел на тротуар и сбил, по уточненным данным, 11 человек.

В данный момент мужчина в больнице под конвоем, сообщили в прокуратуре.

Надзорное ведомство поддержит ходатайство следственного органа о заключение его под стражу .

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