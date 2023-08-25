Трех калужанок, пострадавших в массовой аварии в Калуге, эвакуируют в Москву

Как мы писали ранее, в четверг, 24 августа, в центре Калуги на перекрестке улиц Кирова и Рылеева 49-летний водитель вылетел на тротуар и сбил людей, ждущих транспорт на остановке. Из-за аварии в больницы города в тяжелом состоянии доставили 10 человек.

Четыре пострадавшие калужанки были доставлены в Калужскую областную клиническую больницу. Была экстренно была сформирована мультидисциплинарная бригада врачей, параллельно работали несколько операционных, рассказали в медучреждении.

В пятницу, 25 августа, утром по итогу телемедицинской консультации со специалистами федеральных центров было принято решение эвакуировать пострадавших в столичные больницы.

Одна пациентка отправится в институт им.Пирогова, две пациентки - в Центр травматологии и ортопедии им.Приорова. Четвертая пациентка останется в Калуге.

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