В Калужской области пропал 20-летний молодой человек

В Калужской области ищут 20-летнего Кирилла Александровича Соловьева. Он пропал в городе Тарусе Калужской области, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

О его местонахождении неизвестно с 19 августа.

Рост Кирилла – 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленого цвета.

Пропавший одет в оливковую футболку с длинным рукавом, оливковые шорты и черные кеды.



Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефону горячей линии: 8 800 700 54 52 или 112 (звонок бесплатный).







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