В Калужской области столкнулись «Фольксваген» и мотоцикл «Ирбис»

В четверг, 24 августа, в городе Тарусе Калужской области произошло ДТП, сообщили в пресс-службе МЧС.

Около 19:30 на улице Серпуховское шоссе столкнулись «Фольксваген Поло» под управлением 38-летнего мужчины и 21-летний водитель мотоцикла «Ирбис».

По нашей информации, в аварии пострадал мотоциклист. У молодого человека перелом руки. Пострадавший был госпитализирован.

Последствия происшествия ликвидировали шесть человек и одна пожарная машина.

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