Над Калужской областью сбили модернизированную ракету С-200

Инцидент произошел в пятницу, 25 августа, в 00:30 минут. Были задействованы средства ПВО в двух районах области.

Доработанная ВСУ советская ракета комплекса ПВО С-200 была засечена на севере Калужской области.

Силы ПВО сработали в Малоярославецком и Жуковском районах.

- Ракета была уничтожена, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - написал в соцсети губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

Громкие хлопки в ночном небе слышали многие жители северных районов.

- Сейчас слышал два взрыва в Калужской области деревня Исаково Тарусский район, - написал нам пользователь с ником ManYrik. - Видел в небе два огня, потом через минуту взрыв.

- В Малоярославце тоже хлопки слышны были, довольно громкие, - сообщил Алексей Грубов.

ВСУ Украины стали использовать модернизированные ракеты С-200 с месяц назад. Теоретически они наносить удары по наземным целям на дальности до 600 км. Эти ракеты были сняты с вооружения украинской армии десять лет назад, но хранились на складах и были впоследствии доработаны.

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