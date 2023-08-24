Водитель, разметавший 10 калужан по улице Кирова, был под наркотиками

Ранее мы сообщали об аварии на пересечении Кирова и Рылеева в Калуге.

Виновник происшествия находился в состоянии наркотического опьянения, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследованием будем заниматься следственный комитет.

- Преступник понесет заслуженное суровое наказание, - отметил Шапша.

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