Министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил помощь федеральных медцентров для пострадавших в аварии в Калуге

Как мы сообщили ранее, губернатор Калужской области Владислав Шапша огласил списки пострадавших в массовом ДТП на перекрестке Кирова и Рылеева.



Губернатор региона рассказал, что министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил помощь федеральных медцентров.



Специалисты нашей Областной детской больницы сейчас на связи с врачами Российской детской клинической больницы им. Пирогова, - рассказал Шапша. - Совместно проводят все необходимые консультации с помощью технологий телемедицины. Русалине, Алине и Гору оказывается вся необходимая помощь, они в стабильном состоянии.



С пострадавшими, которых доставили в БСМП и Калужскую областную клиническую больницу, работает мультидисциплинарная бригада специалистов разных профилей. К работе привлечены анестезиологи-реаниматологи, травматологи, нейрохирурги, хирурги рентгенологи.



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