Главврач Областной больницы Елена Разумеева: «Все пациенты в тяжелом состоянии»

В областную клиническую больницу после аварии доставили четверых женщин. Как рассказала главный врач клиники, всем им уже оказывается высококвалифицированная медицинская помощь.

- Все четверо – женщины, - пояснила Елена Разумеева. - Все находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается высококвалифицированная медицинская помощь. Некоторым уже проведены необходимые операции.

Один пострадавший находится в БСМП, в палате реанимации Областной детской больницы двое подростков 15 и 16 лет. Трёхлетний ребенок находится в травматологическом отделении с мамой.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.