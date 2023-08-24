Стали известны имена пострадавших в ДТП на перекрестке Кирова и Рылеева

Как мы сообщали ранее, в четверг, 24 августа, в Калуге на пересечении Кирова и Рылеева произошло массовое ДТП. Водитель Toyota Corolla вылетел на тротуар и снес людей, стоявших на остановке.

Губернатор региона Владислав Шапша огласил список пострадавших.

Взрослые:

- Дарья Викторовна Б., Областная клиническая больница,

- Вера Владимировна Ж., Областная клиническая больница,

- Диана Руслановна М., Областная клиническая больница,

- Анна Александровна Ф., Больница скорой помощи.

Одна женщина была без документов. На вид ей 40-45 лет. Она была одета в темно-синюю куртку, джинсы, разноцветная блузка, белые кроссовки. Также на женщине были часы из желтого металла и цепочка с крестиком.

Дети:

- Русалина Л., 2019 года, Детская областная больница.

- Алина Ф., 2007 года, Детская областная больница.

- Гор Б., 2006 года, Детская областная больница.

Губернатор отметил, что родные пострадавших информируются о состоянии здоровья своих близких.

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