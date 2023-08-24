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«Он под солями, тварь!»: очевидец аварии в Калуге снял конвульсии виновника ДТП

Опубликовано: 24.08.2023 17:30 0 1389
«Он под солями, тварь!»: очевидец аварии в Калуге снял конвульсии виновника ДТП

Как мы сообщали, сегодня в 13.40 на перекрестке улиц Кирова и Огарева произошло ДТП, в результате которого пострадало 10 человек.

Прокуратура возбудила уголовное дело, но пока официально не  говорит был ли водитель пьян или нет? Якобы даже он дунул в трубочку и она показала ноль промиле, сообщается в соцсетях.

Но видео страшной аварии, произошедшей в четверг, 24 августа в Калуге, ставит под сомнение адекватность водителя.Его прислал нам наш читатель.

На нем видны конвульсивные действия виновника аварии. Очень может быть анализы виновника ДТП, подтвердят восклицания снявшего эти кадры очевидца.

 

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Опубликовано: 24.08.2023 17:30 0 1389
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