«Он под солями, тварь!»: очевидец аварии в Калуге снял конвульсии виновника ДТП

Как мы сообщали, сегодня в 13.40 на перекрестке улиц Кирова и Огарева произошло ДТП, в результате которого пострадало 10 человек.
Прокуратура возбудила уголовное дело, но пока официально не говорит был ли водитель пьян или нет? Якобы даже он дунул в трубочку и она показала ноль промиле, сообщается в соцсетях.
Но видео страшной аварии, произошедшей в четверг, 24 августа в Калуге, ставит под сомнение адекватность водителя.Его прислал нам наш читатель.
На нем видны конвульсивные действия виновника аварии. Очень может быть анализы виновника ДТП, подтвердят восклицания снявшего эти кадры очевидца.
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