Стали известны подробности жизни водителя, сбившего 10 человек в центре Калуги

Он любил выпить и погонять за рулем.

Как мы уже писали, 24 августа на улице Кирова водитель выехал на тротуар и врезался прямо в толпу людей.

Наши коллеги из «Комсомольской правды-Калуга», выяснили подробности о его личности.

Владимир А. занимается бизнесом, в Калуге у него есть фирма по установке окон.

- Неделю назад он ушел на больничный, - рассказал администратор компании. – Все жаловался, что у него горло болит. На днях в офис забегал, но вполне себе нормально выглядел.

По свидетельству сослуживцев, Владимир А. в сильном пьянстве замечен не был, но иногда после праздников появлялся в офисе подшофе.

Два года назад у Владимира после продолжительной болезни умерла супруга. Остался один взрослый сын, который сейчас живет в Москве.

Комсомолка связалась с товарищем Владимира А. и тот сообщил, что что мужчина мог оказаться пьяным за рулем, потому что делал это уже не один раз.

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