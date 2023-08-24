Стало известно состояние пострадавших в аварии в Калуге

Трое пострадавших находятся в операционной областной клинической больницы, один – в реанимации.

- В палате реанимации Областной детской больницы двое подростков 15 и 16 лет. Трёхлетний ребенок находится в травматологическом отделении с мамой, - сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Еще одного пострадавшего привезли в БСМП. Сейчас его готовят к операции.

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