На водителя, сбившего десяток людей в Калуге, завели уголовное дело

Как мы сообщали, в четверг, 24 августа в 13.40 минут на перекрестке улиц Кирова и Рылеева произошло страшное ДТП.

Водитель Toyota Corolla выехал на тротуар и протаранил нескольких пешеходов.

В результате, по последним данным, в аварии пострадали 10 человек, в том числе 2 детей. Один человек в крайне тяжелом состоянии.

В отношении 49- летнего водителя автомобиля Тойота Королла Владимира А. возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.264 УКРФ, расследование которого взято на контроль прокуратуры.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.