Владислав Шапша прокомментировал страшную аварию в Калуге

Как мы уже писали, сегодня, 24 августа, в Калуге произошло страшное ДТП. Пьяный въехал на тротуар улицы Кирова.

- Пострадали 10 человек, в том числе 2 детей, говорит Шапша. - Один человек - в тяжёлом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести. Двое пострадавших отправлены в детскую областную больницу, в областную клиническую - четверо. Ещё четыре человека осмотрены на месте, от госпитализации отказались. Людям оказывается помощь в полном объеме.

- Экстренные службы прибыли оперативно, - говорит Шапша. - Руководитель службы скорой помощи Анна Чернова, глава ГИБДД Калуги и МЧС области работают на месте.

Как сообщает с места событий наш корреспондент, из салона изъято некое вещество, которое отправили на экспертизу.

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