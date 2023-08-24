«Мразь летела и сбивала людей»: появилось видео момента аварии в Калуге и свидетельства очевидцев

Как мы уже писали, в четверг, 24 августа, пьяный водитель вылетел на тротуар улицы Кирова и сбил множество людей. По предварительной информации погибло 3 человека, в том числе 14-летняя девочка, 10 человек пострадали.

- Мразь летела и сбивала людей, - душа слезы выдавил нашему корреспонденту один из калужан, на глазах которого произошло это чудовищное событие.

Наш читатель прислал видео момента ДТП. Оно подтверждает все. И то что летел, и то что сбивал. А то что мразь – подтверждает сводка правонарушений водителя, которую нам удалось раздобыть.

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