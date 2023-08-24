В Калуге автомобиль сбил на тротуаре несколько человек

В четверг, 24 августа, около 14.00 на перекрестке улиц Кирова и Рылеева легковой автомобиль Toyota Corolla выехал на тротуар.

В результате несколько человек получили травмы. О степени их серьезности пока не сообщается.

На место происшествия уже приехал и.о. прокурора города Калуги Станислав Нагаев.

Список пострадавших уточняется.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.