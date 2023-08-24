В Калуге «Лада» сбила пешехода

В четверг, 24 августа, в Калуге на улице Тарутинской произошла авария. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Около 8:52 водитель «Лады» сбил пешехода. По предварительной информации, пострадавший передвигался по «зебре».

Последствия происшествия ликвидировали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь. Обстоятельства произошедшего и тяжесть травм пешехода уточняются.

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