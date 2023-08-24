Ночью над Калужской областью сбили БПЛА

В ночь на четверг, 24 августа неопознанный беспилотный летательный аппарат силы ПВО засекли в небе Козельского района.

Силами противовоздушной обороны беспилотник был сбит.

- Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

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