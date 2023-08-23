В Калуге бродячие собаки напали на женщину с собакой-проводником

Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что на председателя областной организации Всероссийского общества слепых города Калуги Елену ПОЛЯНСКУЮ и ее собаку-проводника напала стая бродячих собак.

Все произошло между домом №40 по улице Мичурина и домом №62 по улице Пестеля, где и обитает свора. Женщина, которая передвигается с тростью и собакой-проводником еле отбилась от агрессивных псов, нападающих на её лабрадора.

Мы связались с Еленой Геннадьевной, она рассказала о произошедшем.

— Все случилось сегодня утром, - говорит женщина. - Вы знаете, мы не пострадали, но шок испытали.

Лай бродячих собак в нашем дворе слышался уже долгое время по ночам и вечерам. Но чтобы они с утра такой стаей бегали – это впервые. Утром я с моим лабрадором-проводником Тайной не успела выйти из дома и повернуть на Мичурина, как на нас налетели пять собак, все крупные, крупнее моего лабрадора. Лай стоял жуткий, их отгоняешь, они окружают. Агрессия была просто дикая.

В руках у меня была трость, ею я отгоняла собак, параллельно старались скорее уйти от них.

Они в нашем дворе не первый день, уже воспринимают его как свою среду обитания, вот на всех и нападают. Наш двор – это два жилых дома и детский сад, во дворе детская площадка, и даже сейчас, днем, эта стая там, на площадке.

Это далеко не первый случай, бродячие собаки у нас здесь и зимой были, по весне окружали прохожих, с лаем кидались. Мы позвонили тогда в отлов, люди приезжали. А сегодня не дозвониться. Мне вечером идти выгуливать собаку, и мне страшно!

Моя собака Тайна – первая собака-проводник в Калужской области. Собаки-проводники вообще не имеют ни капли агрессии, эта ситуация стала для нее сильнейшим стрессом. Она так села, знаете, прижалась, испугалась. Еще моя собака была в наморднике, чтобы не нарушать законодательство, она даже не имела возможности полаять в ответ, постоять за себя, - завершает рассказ Елена Геннадьевна.

Редакция пыталась связаться с ответственными за отлов бродячих собак по номеру 70-11-06, но на наш звонок не ответили. Мы направили запрос в городскую управу Калуги. Будем следить за решением проблемы.

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