Звезда «Пацанок», жившая в Малоярославце, скончалась на 25-ом году жизни

Участница 7 сезона шоу «Пацанки» 25-летняя Юлия Михайлова, долгое время проживающая в Малоярославце, недавно сорвалась с 22 этажа. На момент гибели девушка жила в Рязани и обстоятельства смерти до сих пор остаются загадкой.
Есть различные версии смерти Юлии. Кто-то считает, что это было самоубийство, некоторые говорят о роковой случайности. Также имеет место быть версия об умышленном убийстве.
Преподавательница энергоколледжа Оксана Иванова, в котором девушка училась с 2014 года, рассказала о том, какой была Юля в юности.
Оксана отмечает, что Юлия была веселым, улыбчивым и целеустремленным подростком, всегда готова была прийти на помощь.
- У меня в памяти прямо осталось, как она вырезала из бумаги ромашки со своей подругой Машей, - уточнила преподавательница.
Оксана утверждает, что у девочки были неплохие успехи в учебе, хорошие взаимоотношения с одногруппниками, но ей было тяжело из-за болезни мамы.
- Она говорила: «Тяжело, мама болеет, мне нужно ей помочь, нужно зарабатывать», - вспоминает преподавательница.
Педагог предполагает, что девушка не могла наложить на себя руки. По ее мнению, это была случайность.
Оксана надеется, что в истории нет криминала.
Расследование продолжается. В данный момент родственники собирают средства на перевозку тела и похороны девушки.
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