В Калуге на улице Тульской загорелся автомобиль

В понедельник, 21 августа, в Калуге загорелся автомобиль, сообщает ГУ МЧС по городу Калуге.

Примерно в 22 часа на улице Тульской загорелся автомобиль. Люди при происшествии не пострадали. Огонь был потушен до прибытия пожарных, уточняют в управлении.

Предварительно, пожар возник под капотом. В причинах пожара будет разбираться специалист государственного пожарного надзора.

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