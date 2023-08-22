В Калуге водитель «Рено» сбил 15-летнего подростка на велосипеде

В понедельник, 21 августа, в Калуге на улице Фомушина произошло ДТП, сообщили в пресс-службе МЧС.

По нашим данным, около 21:36 «Рено» сбила 15-летнего подростка на велосипеде. Предположительно, наезд был совершен на пешеходном переходе.

У пострадавшего ушиб руки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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