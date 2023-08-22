В Калужской области мужчина получил 80% ожогов тела при пожаре дома

В понедельник, 21 августа, в Дзержинском районе Калужской области произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС.

Около 15:49 в Кондрово загорелся жилой дом. По нашей информации, при пожаре пострадал 50-летний хозяин помещения. У мужчины обожжено 80% тела, ожоги 1 и 2 степени.

Пламя уничтожило кровлю, внутреннюю отделку и имущество. По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем хозяина дома.

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