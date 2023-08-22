В Калужской области при столкновении «КамАЗа» и «Форда» погиб человек

Во вторник, 22 августа, в районе города Балабаново Калужской области произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в прокуратуре.

Предварительно, около 8:50, на 397 километре трассы А108 столкнулись «Форд» и «КамАЗ».

В результате аварии водитель «Форда» погиб на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.