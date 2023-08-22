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В Калуге на Правобережье сбили велосипедиста

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 22.08.2023 07:54 0 487
В Калуге на Правобережье сбили велосипедиста

Вечером понедельника, 21 августа, около половины десятого вечера на улице Фомушина произошло ДТП.

Автомобиль «Рено» столкнулся с велосипедистом  на пешеходном переходе. Последний получил травмы, тяжесть и характер которых не уточняется.

Сотрудники дорожной полиции устанавливают обстоятельства аварии и определяют виновного. В том числе переходил он дорогу или переезжал ее.

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Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 22.08.2023 07:54 0 487
Тэги: авария дтп
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