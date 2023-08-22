В Калуге на Правобережье сбили велосипедиста

Вечером понедельника, 21 августа, около половины десятого вечера на улице Фомушина произошло ДТП.

Автомобиль «Рено» столкнулся с велосипедистом на пешеходном переходе. Последний получил травмы, тяжесть и характер которых не уточняется.

Сотрудники дорожной полиции устанавливают обстоятельства аварии и определяют виновного. В том числе переходил он дорогу или переезжал ее.

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