Дроны пытались атаковать военный аэродром в Калужской области

Как мы уже писали, в понедельник, 21 августа, на территории региона был сбит беспилотник.

По информации Mash и ряда других крупных телеграм-каналов, БПЛА упал на территорию военного аэродрома около восьми часов утра. Предварительно, это был гражданский коптер, дооснащенный СВУ и усиленной батареей.

Беспилотник удалось вовремя заметить и сбить. На месте его падения образовалась воронка и возник пожар, который удалось потушить до приезда МЧС.

По предварительной информации никто не пострадал, разрушений нет

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