В Калужской области столкнулись «Шевроле» и «Рено»

В воскресенье, 20 августа, в Калужской области произошло ДТП, сообщили в пресс-службе МЧС.

Около 19:39 в городе Людиново на улице Осипенко столкнулись 18-летний водитель «Шевроле» и 35-летний мужчина за рулем «Рено».

По нашим данным, пострадали пассажир «Шевроле» и пассажирка «Рено». У 34 -летнего мужчины перелом ребер, у 25-летней девушки множественные ушибы и гематомы.

Оба пострадавших были доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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