В Калужской области сбили беспилотник

В понедельник, 21 августа в Кировском районе Калужской области была отражена атака БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотник сбили несмотря на сложные метеорологические условия.

Пострадавших и разрушений нет.

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